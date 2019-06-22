مصر وموزمبيق تتفقان على زيادة الاستثمارات المشتركة

22 يونيو 2019 - 04:59 م





التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسيد/ ريجندرا بيرتا دو سوسا، وزير التجارة والصناعة الموزمبيقى، على هامش الدورة الـ12 لقمة مجلس الاعمال الأمريكى الافريقى، بالعاصمة الموزمبيقية "ماباتو"، بحضور السفير رضا بيبرس، مستشارة الوزيرة لشؤون التعاون الدولى، وسكرتير ثان/ أميرة خفاجة، القائم بالاعمال بالانابة بالسفارة المصرية في مابوتو.

وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات واقامة مشروعات مشتركة بين البلدين فى ظل الاصلاحات التشريعية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية فى الفترة الاخيرة، والاستثمار فى عدة مشروعات خاصة المشروعات الزراعية المشتركة التي يمكن أن يتعاون فيها الطرفان المصري والموزمبيقي في ظل المساحات الزراعية الشاسعة التي يمتلكها الجانب الموزمبيقي ووفرة مصادر المياه، والاستثمار فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اطار اتاحة الفرصة للشركات المصرية المشاركة في مشروعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموزمبيق.

وأكدت الوزيرة، أن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، يضع فى أولوياته خلال رئاسته للاتحاد الافريقى مصر، الاهتمام الكبير بزيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية ومن بينها موزمبيق، ودعم تنفيذ مشروعات البنية الاساسية في الدول الإفريقية، وخلق مناطق اقتصادية متكاملة وجاذبة للاستثمارات فى انحاء القارة لتوظيف الايدى العاملة والعقول الافريقية، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع موزمبيق امام المؤسسة الدولية لدعم تطوير البنية الاساسية فى افريقيا.

وأشاد وزير التجارة والصناعة الموزمبيقى بالدور المصري بقيادة السيد الرئيس تجاه الأشقاء الأفارقة، وحرص سيادته على العمل على تنمية افريقيا خلال رئاسته للاتحاد الافريقى واقامة المشروعات الاقليمية لربط دول القارة خاصة فى مجال الطرق، فى ظل الامكانيات التى تتمتع بها مصر كأحدى القوى الاقتصادية الرئيسية فى افريقيا.

وأشار إلى قصص النجاح التى تحققها الإستثمارات المصرية فى موزمبيق خاصة فى مجال الطاقة، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون في عدة مجالات أبرزها الصناعات الزراعية والتشييد والصحة، بالإضافة إلى مشروعات البنية الاساسية خاصة الطرق والمواني.

وفى نهاية الاجتماع، وجهت الوزيرة، الدعوة لوزير التجارة والصناعة الموزمبيقى لزيارة مصر لبحث سبل التعاون بين هيئتى الاستثمار فى البلدين وعقد لقاءات مع عدد من الوزراء المعنيين