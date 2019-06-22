والي ترأس اجتماعا لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

22 يونيو 2019 - 04:48 م

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعاً برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك لعرض مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي 2018 /2019 واعلنت والي ان المؤشرات تشير الي ارتفاع اجمالي ميزانية البنك حيث بلغت مبلغ 18026مليون جنيه في حين بلغ اجمالي الميزانية عن العام السابق في 30/6/2018 مبلغ 15940مليون جنيه.

واشارت والي انه تماشيا مع سياسات الدولة للتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي و الجهود التى يبذلها القطاع المصرفى لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالى والتحول نحو مجتمع غير نقدى تم خلال الإجتماع مناقشة الاتفاق الذي تم مع شركة بنوك مصر لإنهاء إجراءات الحصول على موافقة البنك المركزي المصري باشتراك البنك في منظومة بطاقات الدفع الوطنية "بطاقة ميزة "و الاستعدادات التي تجري داخل البنك لإصدارها وهي أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع .

واضافت والي ان المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك اظهرت نمواً ملحوظاً فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث تشير المؤشرات الي ارتفاع أرباح البنك الي مبلغ 947مليون جنيه في مقابل 749مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 198مليون جنيه بنسبه 26% .واوضحت والي ان المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك والتي بلغ قيمته 962مليون جنيه وذلك لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الاكثر احتياجا بمبلغ 59.7مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 386.10مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ مليون ونصف جنيه هذا بالإضافة الي الموافقة علي دعـــــــــم وحــــدات عمليــات الأذن والأنـــف والحــنجـرة بمستشفيات جامعــــة القــــــــاهرة بجهاز ميكروسكوب جراحي بمبلغ مليون و 999الف جنيه تقريبا .

كما تم ايضا مناقشة المستجد من اجراءات تأسيس شركة صندوق استثمار خيري "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة .

وفي ذات السياق اكد الدكتور شريف فاروق النائب الاول لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب انه استمراراً لما أظهرته نتائج الأعمال من معدلات نمو إيجابية، فقد حقق البنك عائد علي التمويلات بقيمة 1951مليون جنيه في مقابل 1410مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 541مليون جنيه بنسبة 38% كما بلغت اجمالي ودائع العملاء مبلغ 6300 مليون جنيه مع العلم ان اجمالي الرصيد عن العام السابق في 30/6/2018 بلغ 5266مليون جنيه وذلك نتيجة طرح اوعية ادخارية جديدة لآجال واسعار متنوعة ادت لجذب مزيد من ودائع العملاء .

اما بالنسبة للمنصرف في النشاط المصرفي للبنك فقد اعلن فاروق انه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3175مليون جنيه لعدد 69516مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 195مليون جنيه حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل .....الخ وذلك بغرض تحويل الأجير لمالك وتوفير وسائل النقل للمواطنين بدفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهر