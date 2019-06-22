صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكراته الصيفية

22 يونيو 2019 - 04:45 م

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس ادارة الصندوق ،بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية ،معسكرات صيفية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات حيث يستهدف الصندوق تنظيم 100 معسكر طلابى داخل الجامعات وخارجها ،على مدار 3 أشهر " يونيه ويوليو وأغسطس ،تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات".

وصرحت " والى " أن المعسكرات الطلابية تستهدف التواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم بالصندوق وخدماته والطرق الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التى تدور فى الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن" 16023 "، حيث يتم تنظيم مجموعة من ورش العمل خلال المعسكرات ،وتنفيذ العديد من الأنشطة الموجهة حول الأفكار والمعتقدات المغلوطة عن ثقافة تعاطى المواد المخدرة، داخل المعسكرات الطلابية إلى جانب ابراز قيمة التطوع وأهميته فى علاج المشكلات المجتمعية ولاسيما قضية الإدمان واختيار أفضل الكوادر الشبابية لإنضمامهم إلى وحدات التطوع التابعة للصندوق، وتستهدف المعسكرات توعية الطلاب بأضرار الإدمان خلال فترة الصيف.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى انه تنظيم 10 معسكرات للطلاب داخل جامعة حلوان بجانب أيضا الأفواج الطلابية التى ستنظمها الجامعة بمحافظة مطروح ،وكذلك تم تنظيم معسكرات فى جامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية على ان يتم تنظيم العديد من المعسكرات الطلابية مع العديد من الجامعات المختلفة خلال الايام المقبلة ، لتصحيح المعتقدات والمفاهيم الخاطئة عن الإدمان فى إطار المبادرات التوعوية بأضرار تعاطى المخدرات، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، خاصة مخدر "الفودو والأستروكس " وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الإستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن " 16023"