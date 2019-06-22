بدء تسكين روضة السيدة والانتهاء خلال شهر

22 يونيو 2019 - 03:53 م

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة زينب "تل العقارب سابقًا" والذي نظمته محافظة القاهرة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على المناطق العشوائية الخطرة.

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم السبت، إنه تمت إقامة المشروع بالمنطقة العشوائية "تل العقارب" البالغ مساحتها 7 أفدنة تقريبًا، والتي تم إزالتها بعد حصر السكان المقيمين بها واستضافتهم بمساكن بدليلة بمدينة 6 أكتوبر أو توفير بدل نقدي كإيجار شهري للسكن بمعرفتهم.

ويضم المشروع 16 عمارة سكنية بإجمالي 816 وحدة سكنية و344 محلًا، روعي في تصميمها أن تتناغم مع طبيعة منطقة السيدة زينب وإعداد شوارع متسعة بها وأماكن لإنتظار السيارات.

وصرح المحافظ، بأنه تم الانتهاء من فرش وتأثيث جميع الوحدات بالكامل بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية، وبدأ نقل السكان وتسكينهم حيث تم الانتها من تسكين 29 أسرة، ويجري نقل باقي الشكان تباعًا.

وأشار مصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد لمحافظ القاهرة، إلى أنه من المقرر الانتهاء من نقل جميع المستحقين إلى المشروع وتسكينهم خلال شهر سواء المقمين بمدينة 6 أكتوبر أو الحاصلين على بدل نقدي.