بـ 3 خطوات.. يمكنك العثور على هاتفك المسروق

ينصح الخبراء المختصون بعدة أمور يجب تتبعها، في حالة سرقة هاتفك "الأندرويد" أو الضياع منك، وأول خطوة هو تفعيل ميزة Find My Device مباشرة بعد شراء الهاتف وتفعيل نظام تشغيله.

حال امتلاكك لجهاز "جوجل" المنزلي، وتعرضت لفقدان هاتفك الذكي يمكنك إعطاؤه أمرًا صوتيًا (Hey Google, find my phone)، ليقوم بدوره بتفعيل خدمة تجعل الهاتف يرن لخمس دقائق أيضًا.

تعتمد الطريقة الثانية على الساعة الذكية، فإذا كان لديك ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل Wear OS يمكنك من خلالها العثور على الهاتف المقترن بها، وذلك بالدخول إلى قائمة التطبيقات والضغط على خيار find my phone، ليبدأ الهاتف المقترن بالساعة بالرنين.