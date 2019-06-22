» عامل يقتل صديقه بطلقات نارية بالدقهلية

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ميت غمر

عامل يقتل صديقه

قتل صديق

قتل عامل صديقه بطلقات نارية لخلافات بينهما، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم فى الدقهلية.

تلقى قسم شرطة ميت غمر بلاغًا بوفاة (عامل، 19 عامًا، مقيم بدائرة القسم) إثر إصابته برش خرطوش بالبطن، واتهام والده لأحد الأشخاص "محدد" بارتكابه الواقعة، نظرًا لوجود خلافات مالية بينهما.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل، 26 عامًا، مقيم بدائرة مركز زفتى بالغربية) واختبائه بإحدى الزراعات المتاخمة لنهر النيل أمام محل إقامته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار).


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