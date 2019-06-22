معلومة تنشر لأول مرة عن هجوم كمين سيناء الإرهابي

22 يونيو 2019 - 01:31 م

أكد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب في مصر، أن التنظيم الإرهابي الموجود في شمال سيناء أعلن مبايعته في 2015 لقيادات تنظيم داعش، معقبا: "القضاء النهائي على الإرهاب أقرب إلى الفرضية النظرية".

وأضاف "عكاشة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "العربية"، أنه منذ صدور التسجيل الأخير لأبو بكر البغدادي ارتكب على مستوى العالم ما لا يقل عن 100 عملية إرهابية، منوهًا بأن من نفذ عملية فجر يوم عيد الفطر بسيناء هم قادمين جدد، حيث اعتاد تنظيم داعش أن يدفع كل فترة ما بمجموعات جديدة عالية التدريب تدخل إلى شمال سيناء.

وتابع عضو المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب في مصر، بأن مصر نجحت خلال الأعوام الماضية في حصر الإرهاب في سيناء، لافتًا إلى أن مصر شنت منذ أول 2018 أكبر عملية لتطهير سيناء، والتي أدت إلى انخفاض معدلات العمليات الإرهابية بشكل كبير .