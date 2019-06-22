طلاب الثانوية: التاريخ صعب والفيزياء غير مباشرة

22 يونيو 2019 - 12:50 م

أفاد عدد من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، الشعبة الأدبية، بأن امتحان مادة التاريخ كان "طويلًا وأسئلته غير مباشرة"، مؤكّدين أنَّه "جاء صعبًا كما توقعوه".

قالت سامية محمد من أمام مدرسة جمال عبد الناصر بمنطقة الدقى أنَّ الامتحان احتوى على أسئلة مُعقدة في الأحداث التاريخية، مثل سؤال "في عهد من حدثت الأحداث"، وسؤال "إصدار دستور جديد في مصر عام 2014".

وأضاف محمد سمير إنَّ صيغة أسئلة الامتحان لم تكن معتادة لديها، مشيرة إلى أنَّ سؤال الصواب والخطأ جاء بطريقة تؤكّد مصداقية "العبارات التالية" الأمر الذي أدى إلى ارتباك لدى عدد كبير من الطلاب.

فيما قالت الطالبة مارلين مدحت، إنَّ الامتحان احتوى على الكثير من الأحداث المعقدة، مشيرة إلى أنَّ أسئلة الامتحان لم تأت بصيغة مباشرة، وخاصة أسئلة الصواب والخطاء، وأسئلة التعليل.

وأكّدت مارلين أنَّ الامتحان في المجمل احتوى على عدد كبير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات طويلة وخاصة أسئلة التعليل والنتائج المترتبة.

فيما اشتكى عدد من طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء مؤكدين أنه "بعبع كل سنة" الذي أثار رعبهم منذ بداية العام، ولم يخلف توقعهم.

وقالت احدى الطالبات، إن الامتحان كان صعبا وأسئلته كانت "تقنية وغير مباشرة"، مضيفة أنها توقعت منذ بداية العام صعوبة المادة، وهو ما حدث بالفعل.

وأكد طالب اخر أن المعادلات تحتاج إلى وقت طويل وتفكير عميق للتمكن من إجابتها بشكل صحيح، الأمر الذي أثر على الوقت المخصص لباقي الأسئلة الـ45.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "الرياضيات، والعلوم" الامتحان في مادة "الفيزياء" بإجمالي 390 ألفا و203 طلاب، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي 261 ألفا و653 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي 365 طالبا وطالبة.