» فنانة شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصورة للمنتخب

22 يونيو 2019 - 12:39 م

أثارت الفنانة ومصممة الأزياء الاردنية، دانا حمدان، شقيقة الفنانتين مي سليم وميس حمدان، الجدل، بصور لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة وهي ترتدي تيشيرت منتخب مصر.



وظهرت دانا حمدان في الصورة وهي ترتدي تيشرت المنتخب ببطن مكشوف، وبنطال فيزون أسود، وذلك بمناسبة افتتاح كأس الأمم الأفريقية باستاد القاهرة الدولي اليوم، بـ مباراة مصر وزيمبابوي.



وحرصت دانا حمدان على تشجيع منتخب مصر على الرغم من عدم حصولها على الجنسية، إذ علقت على الصورة قائلة: «#شجع_مصر».

وانطلقت مساء أمس السبت البطولة بمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الاولى، حيث فازت مصر بهدف مقابل لا شىء.



جدير بالذكر أن مصر تحتضن بطولة أمم أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.





يلعب في البطولة 24 منتخبا مقسمة على ست مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

