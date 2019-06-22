» دراسة تحذر من ساعات اليد

22 يونيو 2019 - 12:06 م

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "تيك واتشر" المتخصّصة في الساعات والنظارات الشمسية، أن الساعة اليدوية قد تكون أقذر 3 مرات من مقعد المرحاض.

وأجرت الدراسة اختبارات على 10 أنواع مختلفة من الساعات، لمعرفة مدى نظافتها وخلوها من البكتيريا، فوجدت أن كل ساعة خضعت للبحث قد تحمل كمية مثيرة للقلق من الأوساخ.

وأظهرت الدراسة أن الساعات كلها عُرضة للقذارة، كانت الأنواع المصنوعة من "البلاستيك والجلد" أكثر اتساخًا مقارنة بالأنواع المعدنية.

كما وجدت الدراسة أن 24 % لم ينظفوا ساعاتهم أبدًا، كما تبين أن 21% يفعلون ذلك مرة واحدة كل 6 أشهر.