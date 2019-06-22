» هيفاء وهبي تفضح فنانة شهيرة وتنشر محادثات لها

ردت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على اتهامات الفنانة مي حريري بأنها تدعي المرض، حيث نشرت هيفاء على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا للمحادثات بينها وبين مي.

وفي المحادثة تسأل مي عن حالة هيفا الصحية وتعبر لها عن حزنها لمرضها، ما يعني أنّها كانت تعلم أنّها مريضة فعلاً ولا تدعي ذلك.

وفي الصور، يتبيّن أنّ هيفا ردت على مي حريري، حيث قالت لها إنّها تريد أن تتشكرها لأنّها سألت عنها خلال مرضها ونعتتها بـ"المنافقة الكبيرة".

وكانت قد نشرت مي حرريري مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تهاجم فيه هيفاء وهبي دون تسميتها.

وتحدثت مي في هذا الفيديو عن بعض الفنانات اللواتي "يموّتن أنفسهن" من أجل تعاطف الجمهور حيث لمّحت إلى ما حصل مع النجمة اللبنانية هيفا.

ووجهت مي رسالة قاسية إلى هؤلاء الفنانات قائلة : "يروحوا يتضبضبوا، حاجي بقا! نجوم كبيرة ما عم تجيب عالم تحضرها!"



