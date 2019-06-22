تدوينة مثيرة لتركي آل الشيخ : موعدنا أغسطس

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ال الشيخ

اغسطس

تركي

هيئة الترفيه

كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي عن أن موسم الرياض سيحمل عديدا من المفاجآت سيعلنها قريبا.

وكتب عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءا بسيطا مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريبا.

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