فضيحة جديدة لترامب قبل انطلاق ماراثون الانتخابات

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قالت كاتبة صحفية أمريكية شهيرة، في مقابلة نشرت الجمعة، أن دونالد ترمب اغتصبها قبل ربع قرن داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك، في اتهام سارع الرئيس الأمريكي إلى نفيه.

وأضافت الصحافية إليزابيث جان كارول (75 عامًا)، كاتبة العمود في مجلة "إيل"، بنسختها الأمريكية، في مقابلة نشرتها مجلة "نيويورك"، إنها في ذاك اليوم، الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996، كانت عند مدخل متجر "بيرجدورف غودمان" في حي "آبر إيست سايد" الراقي، حين التقت صدفة بترامب، المطوّر العقاري، الذي كانت على معرفة شخصية به.

أضافت أن ترامب طلب منها أولًا مساعدته على انتقاء هدية لامرأة، فوافقت، قبل أن يكشف لها أنها هي المرأة التي يريد شراء الهدية إليها.

بعدها طلب الملياردير منها أن تجرّب قطعة ملابس داخلية، واقترح عليها أن يدخل معها حجرة تبديل الملابس، فظنت أنه يمازحها، لكنه لم يكن يفعل، إذ حشر نفسه في الحجرة معها، وقبّلها عنوة، ثم اغتصبها، على حد زعمها.

تابعت الصحفية روايتها، فقالت إنها حاولت مقاومة المعتدي عليها طوال ثوان عديدة، من دون جدوى، قبل أن تتمكن في النهاية من الإفلات منه والفرار.

وأوضحت أنها لم تتقدم بشكوى في حينه ضد الملياردير خوفًا من الانتقام، لكنها روت يومذاك تفاصيل ما تعرّضت له إلى صحفيتين، أكدتا بدورهما لمجلة "نيويورك" أنها بالفعل أخبرتهما بذلك. تعتزم الصحافية نشر شهادتها في كتاب سيرة ذاتية، تعرض فيه اعتداءات جنسية أخرى تعرّضت لها.

سارع الرئيس الأمريكي إلى إصدار بيان نفى فيه هذه الاتهامات. وقال ترمب في بيانه "لم أقابل هذه المرأة في حياتي أبدًا". غير أنّ مجلة "نيويورك" نشرت صورة يظهر فيها ترمب وهو يمازح إي. جان كارول وزوجها.

واتهم ترمب في بيانه الصحفية بأنها اختلقت هذه الرواية للترويج لكتابها الجديد. وقال "إنها تحاول بيع كتاب جديد، وهذا ينبغي أن يجعلك تفهم دوافعها".


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