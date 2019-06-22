«نيمار»: لن أرتدي قميص "سان جيرمان" مرة أخرى

22 يونيو 2019 - 11:04 ص

أخبر نيمار دا سيلفا فريقه باريس سان جرمان بعدم رغبته في حمل قميص النادي مرة أخرى، وأنه يريد العودة إلى أسوار "الكامب نو".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار ندم على قرار ترك برشلونة والانتقال إلى الفريق الباريسي عام 2017، مشيرة إلى أنه لم يحقق ما كان يصبو إليه من هذه الصفقة.

وتابعت: "نيمار أخبر رئيس نادي العاصمة الفرنسية أنه غير سعيد، وأنه لا يريد اللعب مجددًا للفريق".

من جهته، قال رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي في مقابلة مع فرانس فوتبول: "أريد اللاعبين الراغبين في تقديم كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانضمام إلى مشروع النادي".

وأضاف: "لم يجبر أحد نيمار على التوقيع هنا.. سنلتقي خلال الأيام المقبلة ونتحدث عن مستقبله مع الفريق".