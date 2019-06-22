» انتحار فتاة فى الغربية.. السبب صادم

22 يونيو 2019 - 10:52 ص

أقدمت فتاة على الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الرابع بمنطقة ترعة الشيتي التابعة لمدينة طنطا في الغربية، إثر مرورها بأزمة نفسية حادة.

البداية عندما تلقى اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانتحار فتاة تدعى "م.م.أ" 27 عاما، مقيمة بمنطقة ترعة الشيتي بمدينة طنطا عن طريق إلقاء نفسها من الطابق الرابع بمنزلها لمرورها بأزمة نفسية ونقلها لمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.