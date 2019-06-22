"ترامب" لـ الأمريكيين:"أنا رئيسكم إلى الأبد"

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أثار فيديو للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تم نشره عبر حسابه على "تويتر"، جدلاً واسعًا، حيث لمح "ترامب" في المقطع إلى احتمالية بقائه رئيسًا للأمريكان إلى "الأبد" .

وكان قد تصدر هذا الفيديو غلافاً لمجلة "تايم" في أكتوبر 2018 يجسد لافتات انتخابية تابعة للجمهوريين.

ويبدأ الفيديو بلافتة كتب عليها "ترمب 2028" ثم "ترمب 2032" وصولاً إلى "ترمب 2048".

وحينما تتركز الصورة على ترمب، يتسارع عداد السنوات بشكل كبير، وخلفه صورة الرئيس غارقاً بالتفكير، إلى أن تتوالى القرون والألفيات ويتوقف عداد الوقت على عبارة "ترمب إلى الأبد".

يُذكر أن الدستور الأميركي لا يسمح بانتخاب رئيس لأكثر من ولايتين مدة كل منهما 4 سنوات، وإذا أُعيد انتخابه في عام 2020، فالحد الأقصى لبقاء ترمب في البيت الأبيض سيكون يناير 2025.


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