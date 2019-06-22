تعليق مثير لـ إبراهيم عيسى على هتاف الجماهير لـ"تريكة"

عمرو محمد
دخل الروائي والصحفي إبراهيم عيسي على خط الهتافات التي هتفتها الجماهير المصرية للنجم محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 أثناء مباراة المنتخب المصري بالأمس.
وقال "عيسي" على حسابه بـ"تويتر": "الهتاف الحار لأبو تريكة كان هتافًا لنجم يحبه الجمهور ويضعه في منزلة خاصة ويتعاطف معه وينحاز إليه لكنه لم يكن أبدًا هتافًا لجماعة أو تيار.
وتابع عيسي: "لا تسيئوا لهذا التصرف النبيل بتوصيفه وتوظيفه سياسيًا.. وبالمناسبة افتتاح البطولة الأفريقية كان رائعًا".
وتفاعل رواد "تويتر" حول تغريده "عيسي" حيث قال محمد البنا: " تلك سقطة منك يا استاذ إبراهيم .. مع إحترامى لك"
وأضاف آخر: " الهتاف لأبوتريكة من مجموعة تستغل الكرة لأغراض سياسية"
وعلق آخر قوله: " هذه هى المشكلة كثيرون ليس لهم فى السياسة ويعشقون الكورة بيحبوا أبو تريكة كلاعب ولكن هل العشق للاعب تحجب رؤيتي فى انتمائه لجماعة إرهابية؟"
ظهر12:02 م
فجر
03:14
شروق
04:56
ظهر
12:02
عصر
15:40
مغرب
19:07
عشاء
20:37