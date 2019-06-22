كثافات مرورية أعلى الدائري بسبب تعطل سيارة

22 يونيو 2019 - 10:40 ص

ظهرت كثافات مرورية اليوم أعلى الطريق الدائرى بمسطرد بسبب زيادة الأحمال وتعطل سيارة.

كانت المتابعات الميدانية، رصدت ظهور أحجام مرورية أمام قائدى السيارات القادم من مناطق الجيزة الإسكندرية الزراعى والمتجهة إلى مناطق المرج والسلام بسبب تعطل سيارة وزيادة الأحمال، بداية من منطقة بهتيم حتى منطقة مسكين.

فيما انتظمت الحركة المرورية أمام قائدى السيارات القادم من شرق القاهرة ومن جهة إلى مناطق الجيزة وطريق إسكندرية الزراعى والصحراوى.