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إطلالة جديدة لرانيا يوسف أثناء تعليقها على أداء المنتخب

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رانيا يوسف
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نشرت الفنانة، رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وهي ترتدي قميص المنتخب الوطني،معلقة :"منتخب مشرف في بلد عظيمة".

وكتبت "رانيا" على "تويتر":"تنظيم أكثر من رائع، منتخب مشرف في بلد عظيمة.. كبيرة طول عمرك يا بلدي هنكمل المشوار ورا المنتخب في باقي المباريات، وبإذن الله الكأس لينا".

وتفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع التغريدة، حيث علق حساب يدعي "ريتا": "إن شاء الله الفوز لمصر من العراق قلوبنا معكم نتمنى الخير والسعادة".

فيما علق "محمد سالم علي":" مبروك لمصر"، بينما أضاف آخر :" منورة الدنيا كلها يا رانيا يوسف أنا بحبك أوى".


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