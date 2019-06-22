» نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

متابعات حنان حمدتو
كشف الإعلامي إيلي باسيل عن زيارة قام بها الفنان وائل كفوري إلى طبيب متخصص في المعدة بأحد المستشفيات في بيروت برفقة الإعلامية جيسيكا عازار وريما نجيم .
وتساءل إيلي في منشور نشره عبر تطبيق "إنستجرام" عن أسبب هذه الزيارة متمنيّا أن تكون روتينية فقط .
بدورها، علّقت الإعلامية ريما نجيم على منشور باسيل لتؤكد أن هذه الزيارة روتينية فقط حيث قالت: "سلامة قلب الكل، وحكيك مظبوط، زيارة روتينية وكلو ع سلامة الحمدلله".
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