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"عكاشة": 8 أجهزة مخابرات تتابع برنامجي

"عكاشة": 8 أجهزة مخابرات تتابع برنامجي

الحياة السياسية

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

إيمان هاني

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن برنامجه له ثقل في العالم، قائلاً: "أجهزة المخابرات في المنطقة بتسمع برنامجي، هناك 8 أجهزة مخابرات تتابعه.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، ، أن أبو بكر البغدادي اختفي مرة أخرى لحديثه عنه، معقبًا: "قلت كلمتين عن البغدادي اختفى تاني، خافوا أفسد الخطة".

وتابع، الإعلامي قائلاً: "في ناس بقولها بلاش استغلال وفاة محمد مرسي العياط، والهجوم على مصر، إحنا فاهمنكم كويس و الشعب المصري فاهمكم".


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