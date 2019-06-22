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فيديو نادر .. صدام يترحم على "الخميني"

الحياة السياسية

صدام والخميني
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أعاد نشطاء مقطع فيديو نادرا للرئيس الراحل صدام حسين، وهو يترحم على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية" آية الله خميني".

وبحسب الفيديو فإن صدام يظهر في اجتماع  مع قيادات مجلس الثورة العراقية، وهو يترحم على " الخميني" قائلا : " من جان الخميني الله يرحمو.واحنا المين لا نقول إلا الله يرحمو".

وأضاف أيضا:" هو وعدو ربو ينجاز.. وأنا قلت لإعلامنا إن خلاص هو انتقل إلى جهة أخرى.. إحنا خلاص ما لازم نذكره بسوء".

واثار الفيديو تفاعلا واسعا مع الرئيس صدام حسين، حيث كتب أحد المغردين :"  اضعناك وأي فتآ أضعنا .. ليوم كريهة وسداد ثغر

رحمك الله الى اليوم وانت تعطي دروسآ في النبل والاخلاق والقيم".

وعلق آخر: " الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين هو الرئيس العربي الوحيد من بين رؤساء العهد الاول الذي حافظ على مبادئه في السلم والحرب والله اسمع عنه قصص كثيرة عن العفو والصفح فعلا اشتقنا له رغم قسوته وأخطائه لكن اثبت انه كان وطنيا وجعل من العراق قي عهده سدا منيعا للامة العربية ضد اطماع الخارج".

يذكر أن الخميني قد توفي في 3 يونيو 1989م، موافق 24 شوال 1409 هـ ، حيث  ودفن في مدينة طهران.

و حضر الجنازة عشرة ملايين ومئتا ألف شخص حيث كان أكبر جنازة على مستوى إيران حيث حضر ما يقارب سدس سكان البلاد، وله ضريح معروف في مكان دفنه بالقرب من مقبرة تسمى بجنة الزهراء.

وحمل الخميني لقب آية الله العظمى، والمعروف رسميا باسم الإمام الخميني داخل إيران ومؤيديه دوليا،  ويشار إليه عموما باسم آية الله الخميني من قبل الآخرين. 

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