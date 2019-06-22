كاهن كنيسة بالدقهلية يحضر خطبة الجمعة.. والسبب

22 يونيو 2019 - 09:52 ص

حضر القمص أنسيموس رزق عبده، كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر، صلاة الجمعة أمس، في مسجد النادي بميت غمر بالدقهلية ليشارك في افتتاح مسجد جديد بالمحافظة .

وشارك وزير الأوقاف، في افتتاح المسجد، بحضور محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، وبعض الشخصيات العامة، والقيادات الأمنية والشعبية، وعدد من النواب.

وشدد وزير الأوقاف على أن حماية دور العبادة واجب ديني ووطني، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية أمر من الله سبحانه وتعالى، موضحًا أنه حق الناس الاختلاف والتنوع في عبادة الله، وأن حماية دور العبادة كمبنى وكشعائر وأمنا للناس من الدين ومخالفة ذلك خيانة لأوامر الله عز وجل.

وأشار إلى أن مشهد حضور الإخوة الأقباط في افتتاح المساجد يتكرر في محافظة الدقهلية خاصة، وفي ربوع مصر كلها، مؤكدًا أنه رسالة للعالم بسماحة الأديان في مصر، وتبرز مدى تماسك النسيج المصري الذي يسر الصديق ويغيط العدى وبهذا التماسك تبقى مصر آمنة في وجه الأعداء.