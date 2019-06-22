تسريب تاريخ وفيزياء الثانوية بعد نصف ساعة من بداية الامتحانات

تداول طلاب الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، صورًا لنماذج أسئلة مادتي التاريخ والفيزياء، اللتان يؤديهما طلاب الصف الثالث الثانوى في سادس أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/ 2019.

تداول طلاب الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، صورًا لنماذج أسئلة مادتي التاريخ والفيزياء، اللتان يؤديهما طلاب الصف الثالث الثانوى في سادس أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/ 2019.

من جانبه أكد مصدر من مسئول بامتحانات الثانوية العامة 2019 بوزارة التربية والتعليم، قيام الوزارة بإجراءات تتبع للصور المتداولة عبر صفحات الغش الإلكتروني علي فيس بوك وواتس أب لتحديد مكان وبيانات مصور تلك الأسئلة المزعومة من امتحاني الفيزياء والتاريخ. وأشار إلي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قام بتصوير ونشر الامتحان على صفحات الغش أثناء وجود الطلاب داخل اللجان الامتحانية".