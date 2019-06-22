3 شروط قاسية من برشلونة لعودة هذا النجم

22 يونيو 2019 - 09:43 ص

حدد نادي برشلونة الإسباني، 3 شروط للسماح بعودة نجمه البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن أبرز تلك الشروط، أن يخفض اللاعب قيمة راتبه السنوي، الذي يتقاضاه من باريس سان جرمان؛ فضلًا عن أن يسحب نيمار الدعوى القضائية التي قدمها في حق نادي برشلونة للحصول على 26 مليون يورو يرى أنها حق أساسي له كمكافآت على تجديد تعاقده قبل رحيله.

ويأتي أخيرًا إعلانه وبشكل رسمي عن رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي والانضمام إلى النادي الكتالوني.