بالفيديو.. فنانة شهيرة تدافع عن المثليين

أكدت الفنانة السورية، ديما بياعة، أنها مع حقوق المثليين جنسيًا، مشيرة إلى أن "المثلي" يختار حياته الجنسية بعيدًا عن الناس فلماذا لا يتم تقبله.

وعن ذلك، قالت "ديما": مجتمعنا يتقبل رجلًا ثمانينيًا يتزوج من فتاة قاصر، ويتقبل امرأة عجوزًا تتزوج من شاب ثلاثيني.

وتابعت: كما يتقبل مجتمعنا رجلًا يضرب زوجته؛ لأنه لا يعرف أن يقيم علاقة جنسية بدون الضرب، فهل المجتمع يقبل كل هؤلاء ويرفض المثليين جنسيًا.

وعن تقبل المثليين، أضافت "بياعة": "على الأقل المثلي اختار حياته الجنسية بعيدًا عنا جميعًا، ولا دخل لنا في هذا الشأن، فلماذا لا نتقبله إذًا؟".