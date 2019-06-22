بالفيديو.. فنانة شهيرة تدافع عن المثليين

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أكدت الفنانة السورية، ديما بياعة، أنها مع حقوق المثليين جنسيًا، مشيرة إلى أن "المثلي" يختار حياته الجنسية بعيدًا عن الناس فلماذا لا يتم تقبله.

وعن ذلك، قالت "ديما": مجتمعنا يتقبل رجلًا ثمانينيًا يتزوج من فتاة قاصر، ويتقبل امرأة عجوزًا تتزوج من شاب ثلاثيني.

وتابعت: كما يتقبل مجتمعنا رجلًا يضرب زوجته؛ لأنه لا يعرف أن يقيم علاقة جنسية بدون الضرب، فهل المجتمع يقبل كل هؤلاء ويرفض المثليين جنسيًا.

وعن تقبل المثليين، أضافت "بياعة": "على الأقل المثلي اختار حياته الجنسية بعيدًا عنا جميعًا، ولا دخل لنا في هذا الشأن، فلماذا لا نتقبله إذًا؟".


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