بالخطوات .. هكذا تحصل على قناة "تايم سبورت" لمشاهدة مباريات مصر

22 يونيو 2019 - 08:06 ص

أعلن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن إصداره قرارًا بإطلاق خدمة إضافية تتمثل في نقل تردد قناة تايم سبورتس الأرضية على تردد القناة الثانية، بما يسمح للمواطنين المصريين بمشاهدة القناة بسهولة من خلال استقبالها بأي إريال هوائي عادي بالتوازي مع البث للفضائي للقناة الذى يقتصر على تحليل المباراة دون بث أى لقطات.



وستكون قناة "تايم سبورت" على ترددين أرضي وفضائي؛ الأرضي هو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي، وتم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية بحيث يسهل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.



وفيما يلي خطوات تنزيل القناة:



- الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.

- توصيل الإريال بالتليفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.

- ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.

- البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

- عند ظهور قناة تايم سبورتس قم بالخروج من إعدادات البحث وعمل حفظ للقناة الأرضية "Save And Exit".