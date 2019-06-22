» فنانة شهيرة تعتذر عن إساءتها لـ"الملائكة"

22 يونيو 2019 - 06:31 ص

اعتذرت الفنانة ياسمين صبري بعد إساءتها للأطفال المصابين بمتلازمة "داون" والذين يلقبون بالملائكة بسبب براءتهم الشديدة .



البداية حين نشرت "ياسمين" صورة لنفسها وهي تقف على رأسها ، ليرد شقيقها الأصغر عليها قائلا إنه قام بهذه الحركة في طفولته ، لترد عليه قائلة: ""أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا أنت مصاب الآن متلازمة داون"



وأثارت "ياسمين" غضب متابعيها بسبب سخريتها من هؤلاء الأطفال لترد قائلة: "اعتذاري لكل من أسأت إليهم .. لم أقصد أي إساءة".



