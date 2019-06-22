  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:08 ص
بحث متقدم
كوبر

كوبر يفاجئ الجميع بإعلان رأيه في أداء مصر أمام زيمبابوي

تركي آل الشيخ

آل الشيخ: لهذه الأسباب لم احضر افتتاح أمم أفريقيا رغم دعوتي

السيسي يفتتح أمم أفريقيا

أديب يكشف مفاجأة عن مشكلة الصوت أثناء كلمة الرئيس

صلاح

تعليق ليفربول على مشاركة "صلاح" فى فوز مصر.

الذهب

عمرو أديب: زيادة مفاجأة في أسعار الذهب

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: أوباما هو من فتح الطريق للتمدد الإيراني

منتخب مصر

مصر تتجاوز زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على حفل افتتاح كأس الأمم.. هذا ما قاله

تريكة

الجماهير تهتف لـ"أبو تريكة" في افتتاح أمم إفريقيا

وزير الأوقاف

المساجد لـ"الله" أم لـ"تقليب" الجيوب

بافتتاح أمم أفريقيا

أديب يكشف مفاجأة عن مشكلة الصوت أثناء كلمة الرئيس

آخر الأخبار

السيسي يفتتح أمم أفريقيا
السيسي يفتتح أمم أفريقيا

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قيادي بالجماعة الإسلامية يكشف مفاجأة عن" الزمر"

#

"حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين

#

مفاجأة عن "بن سلمان".. يكشفها مدير مكتبه

#

المغامسي يكشف مفاجأة عن قضية "خاشقجي"

السيسي

افتتاح أمم أفريقيا

كشف الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - سر تأخر الصوت أثناء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح أمم أفريقيا.

وقال "أديب" في برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : "دي مشكلة delay وهي مشكلة في صدى الصوت من الإذاعة الداخلية للاستاد".

وأضاف: "الصوت بياخد وقت عشان يوصل، وبدأت المشكلة نهاية كلمة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي".

وشدد أديب أنه خطأ تقني في الإذاعة الداخلية ولا يُنقص من الانبهار الشديد بحفل الافتتاح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة نارية من "إيتو" لـ"صلاح" بعد مباراة زيمبابوي
» تعليق ناري لأجيري على فوز مصر بافتتاح كأس الأمم
» مدرب زيمبابوي: "كنا الأفضل وهذا هو سبب الهزيمة"
» محمود علاء يحصل على جائزة «أفضل لاعب»
» عكاشة: "أجهزة المخابرات في المنطقة بتسمع برنامجي"
» واشنطن تمدد عقوباتها ضد بيونغ يانغ لمدة عام
» تونس: إحباط مخطط "خلية تكفيرية" للسطو على بنك
» ترامب وبن سلمان يبحثان هاتفيا هذا الأمر الخطير
» تفاصيل 96 ساعة "تعذيب بشع" بعد ممارسة الجنس مع الضحية
» روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية في مصر
» ضبط إمام مسجد يمارس الجنس مع زوجة جاره

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي