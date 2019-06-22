» تعليق ناري لأجيري على فوز مصر بافتتاح كأس الأمم

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أجيري
أجيري

المصريون ـ متابعات

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أكد خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر أنه غير راض عن أداء اللاعبين خاصة فى الشوط الثانى قائلاً : "لست سعيدا بنسبة 100% بأداء اللاعبين خصوصا في الشوط الثاني، بعد أن تراجع الأداء وفقدنا الكرة كثيرا، شعرنا بالإجهاد الشديد، ولكني لست قلقا لأنها المباراة الأولى".
مشيراً أنه لم يكن على دراية بأزمة معسكر زيمبابوي قبل افتتاح كأس الأمم الإفريقية.
وقال أجيري بعد المباراة: "المستوى في المباراة كان مُرضيا، ولكن وجدت العديد من المساحات في منتصف الملعب، وهذا العيب الوحيد الذي رأيته".
وأضاف: "تحركات لاعبي زيمبابوي كانت سريعة وسببت لنا تهديدا في العديد من الهجمات".
وواصل: "أداء زيمبابوي تحسّن في الشوط الثاني، واجهنا فريقا منظما أرهقنا".
وقال: "أهدرنا عدة فرص محققة، منها انفراد محمد صلاح".
وبرر المدرب المكسيكي تراجع الفراعنة في الشوط الثاني: "مستوى مصر تراجع بسبب الضغط والإجهاد ومحاولة الحفاظ على التقدم".
مضيفا: "زيمبابوي لم يكن لديها ما تخسره بعد التأخر في النتيجة، وبالتالي تقدموا وخلقوا الفرص، سنعمل على علاج الأخطاء في المباريات المقبلة".
وأكد أجيري على هدف المنتخب الأسمى: "يجب أن نفوز في كل المباريات حتى نحقق الهدف الأساسي وهو التتويج بلقب البطولة، لست قلقا لتراجع الأداء".

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