  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:18 ص
بحث متقدم
صلاح

تعليق ليفربول على مشاركة "صلاح" فى فوز مصر.

الذهب

عمرو أديب: زيادة مفاجأة في أسعار الذهب

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: أوباما هو من فتح الطريق للتمدد الإيراني

منتخب مصر

مصر تتجاوز زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على حفل افتتاح كأس الأمم.. هذا ما قاله

تريكة

الجماهير تهتف لـ"أبو تريكة" في افتتاح أمم إفريقيا

وزير الأوقاف

المساجد لـ"الله" أم لـ"تقليب" الجيوب

الافتاء

الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط

أرشيفية

تحركات برلمانية لزيادة معاش الأطباء لـ3 آلاف جنيه

طلاق

«أنت طالق».. كلمة تدمر ملايين الأسر

مدرب زيمبابوي: "كنا الأفضل وهذا هو سبب الهزيمة"

الرياضة

زيمبابوي
زيمبابوي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

انتهاء أزمة منتخب زيمبابوي وهذا هو موقف مباراة الافتتاح

#

رجل أعمال: حكم الإخوان أجبرني على هذا الشيء

#

شاهد.. بهذه الجملة رد "أديب" على خلافاته مع علاء مبارك

#

مسئولة العمل الجماهيري بمستقبل وطن توضح اسباب تأخير احتفالية عيد الأم

أكد صنداي شيزامجا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي أن القلق والرهبة اللتين أصابا فريقه مع بداية اللقاء كانا سبب هزيمة فريقه أمام مصر ..
وقال شيزامجا عقب المباراة: "لم نلعب جيدا في الشوط الأول وبالتحديد في الدقائق الأولى منه بسبب القلق ورهبة البداية".
وتابع "دخلنا لأجواء المباراة تدريجيا وكنا أفضل من منتخب مصر في الشوط الثاني ولكننا لم نستغل الفرص التي صنعناها لنسجل أهدافا".
وأضاف "يجب أن نعمل بشكل أكبر في المباريات المقبلة لتسجيل الأهداف".
وعن هل أثرت أزمة عدم حصول الفريق على مستحقاته المتأخرة في المباراة قال: "لا لم يحدث وقد توصلنا لحل مع اتحاد الكرة والمشكلة انتهت والآن نركز على مشوارنا في البطولة فقط".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة نارية من "إيتو" لـ"صلاح" بعد مباراة زيمبابوي
» تعليق ناري لأجيري على فوز مصر بافتتاح كأس الأمم
» مدرب زيمبابوي: "كنا الأفضل وهذا هو سبب الهزيمة"
» محمود علاء يحصل على جائزة «أفضل لاعب»
» عكاشة: "أجهزة المخابرات في المنطقة بتسمع برنامجي"
» واشنطن تمدد عقوباتها ضد بيونغ يانغ لمدة عام
» تونس: إحباط مخطط "خلية تكفيرية" للسطو على بنك
» ترامب وبن سلمان يبحثان هاتفيا هذا الأمر الخطير
» تفاصيل 96 ساعة "تعذيب بشع" بعد ممارسة الجنس مع الضحية
» روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية في مصر
» ضبط إمام مسجد يمارس الجنس مع زوجة جاره

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • شروق

    04:56 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي