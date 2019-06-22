» مدرب زيمبابوي: "كنا الأفضل وهذا هو سبب الهزيمة"

أكد صنداي شيزامجا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي أن القلق والرهبة اللتين أصابا فريقه مع بداية اللقاء كانا سبب هزيمة فريقه أمام مصر ..



وقال شيزامجا عقب المباراة: "لم نلعب جيدا في الشوط الأول وبالتحديد في الدقائق الأولى منه بسبب القلق ورهبة البداية".

وقال شيزامجا عقب المباراة: "لم نلعب جيدا في الشوط الأول وبالتحديد في الدقائق الأولى منه بسبب القلق ورهبة البداية".

وتابع "دخلنا لأجواء المباراة تدريجيا وكنا أفضل من منتخب مصر في الشوط الثاني ولكننا لم نستغل الفرص التي صنعناها لنسجل أهدافا".

وتابع "دخلنا لأجواء المباراة تدريجيا وكنا أفضل من منتخب مصر في الشوط الثاني ولكننا لم نستغل الفرص التي صنعناها لنسجل أهدافا".