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عمرو أديب: زيادة مفاجأة في أسعار الذهب

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كشف الإعلامي عمرو أديب، على أن هناك زيادة مفاجأة في أسعار الذهب في الفترة القادمة، معلقا على إعلان "الفيسبوك" عملة رقمية جديدة يطلق عليها "ليبرا"، قائلا: "إحنا داخلين عصر الليبرا".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن سعر البتكوين ارتفع بعد إعلان "الفيسبوك" نيته اطلاق عملة جديدة، معتبرًا أن عملة الفيسبوك ستكون لها قوة بسبب عدد مستخدمي الفيسبوك.
وكشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيس بوك عن العملة الرقمية الجديدة للمنصة رسميا والتى تحمل اسم Libra، هذا وقد قال زوكربيرج:" اليوم، يجتمع فيس بوك مع 27 مؤسسة حول العالم لبدء مؤسسة Libra غير الربحية وإنشاء عملة جديدة رقمية تسمى Libra".
وأضاف مؤسس فيس بوك:" تتمثل مهمة Libra فى إنشاء بنية تحتية مالية عالمية بسيطة تساعد مليارات الأشخاص حول العالم، وهى مدعومة بتقنية البلوك تشين blockchain وتهدف الخطة إلى إطلاقها فى عام 2020".


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