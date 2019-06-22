عمرو أديب: "اللى بيحبونا وإللى بيكرهونا محدش قدر يقول حاجة"

22 يونيو 2019 - 12:30 ص

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته لخروج حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية بشكل جيد، قائلا: "شىء مبهر، ومذهل".



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "لا سحر ولا شعوذة.. إحنا نقدر"، لافتًا إلى أن كل الدول العربية أشادت بحفل الافتتاح، مضيفًا: "مبروك يا مصر.. مش عارفين نشكر مين".



وأضاف أن المصريين عندما ينفذوا شىء جيد يكونوا سعداء به، متابعا: "مصر لما بتحط دماغها في حاجة بتعملها بشكل عالمي"، متوقعا أن حفل الافتتاح المصري سيكون سببًا في تغيير شكل حفلات الافتتاح القادمة.

