عمرو أديب: "اللى بيحبونا وإللى بيكرهونا محدش قدر يقول حاجة"

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته لخروج حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية بشكل جيد، قائلا: "شىء مبهر، ومذهل".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "لا سحر ولا شعوذة.. إحنا نقدر"، لافتًا إلى أن كل الدول العربية أشادت بحفل الافتتاح، مضيفًا: "مبروك يا مصر.. مش عارفين نشكر مين".
وأضاف أن المصريين عندما ينفذوا شىء جيد يكونوا سعداء به، متابعا: "مصر لما بتحط دماغها في حاجة بتعملها بشكل عالمي"، متوقعا أن حفل الافتتاح المصري سيكون سببًا في تغيير شكل حفلات الافتتاح القادمة.
وأشار إلى أن من نفذ حفل الافتتاح سينام الليلة قرير العين، مضيفا: "محدش هيقدر يقولنا بم، ولا تلت التلاتة كام".