توفيق عكاشة: أوباما هو من فتح الطريق للتمدد الإيراني

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن التخطيط لتقسيم المنطقة العربية بدأ في 1990، وكان التمهيد بالحرب بين العراق وإيران.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن دعم حزب الحرية والعدالة في تركيا جزء من الخطة، معقبا: "ربنا ابتلانا بأردوغان"، مضيفًا أن أردوغان جاء بخطة، وأداة من أدوات النظام المالي العالمي.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي السابق أوباما هو من فتح الطريق أمام التمدد الإيراني، ويأتي ذلك في إطار الخطة التي تستهدف اشعال واحراق الأرض العربية من أجل القضاء على الجنس العربي.


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