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تعليق ناري لـ"أديب" على حفل افتتاح كأس الأمم.. هذا ما قاله

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عمرو أديب
عمرو أديب

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علق الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019".
وقال "أديب"، "افتتاح مبهر.. مصر تقدم قوتها الناعمه من ثقافتها وتاريخها، بلد أقل ديكور عندها هرم ونيل".
وأضاف: "فخور بالافتتاح.. وتحيه لكل من انجز في هذا الوقت القصير القياسي، عروض بالاضاءة والألعاب النارية تضارع العالمى منها، افتتاح كبير به فكر، ومصروف عليه.. شكرا مصر شكرا يا مصريين".


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