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بوتين يوعز بتأمين عودة المواطنين الروس المتواجدين مؤقتا بجورجيا

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، قرارًا يقضي بتقديم الدعم اللازم لتأمين عودة المواطنين الروس المتواجدين مؤقتا في جورجيا إلى بلادهم.
وتضمن القرار كذلك وقف رحلات شركات الملاحة الجوية الروسية إلى جورجيا، حتى 8 يوليو/ تموز المقبل.
وأوصى القرار بأن توقف شركات السياحة الروسية تنظيم رحلات للسياح الروس إلى جورجيا.
ويأتي القرار على خلفية المواجهات التي شهدتها العاصمة الجورجية تبليسي أمس الخميس، بين الشرطة وآلاف المحتجين على زيارة وفد روسي إلى تبليسي، للمشاركة في الدورة الـ26 للجمعية العامة البرلمانية الأرثوذكسية، وأسفرت عن سقوط عشرات الإصابات من الجانبين.
وعلى إثر الاحتجاجات دعت المعارضة الجورجية رئيس البرلمان ومسؤولين آخرين لتقديم استقالتهم، واليوم الجمعة قدم رئيس البرلمان الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، استقالته من منصبه.
وذكر بيان صادر عن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، أنه ينضم إلى الاحتجاجات الشعبية الرافضة لمشاركة الوفد الروسي، وأشار الحزب أن الحكومة تطبق أعلى معايير الديمقراطية في البلاد، "وانطلاقا من مسؤوليته النابعة من تلك المعايير، اتخذ الحزب قرارا بمغادرة كوباخيدزه منصبه كرئيس للبرلمان".
وفي أغسطس/آب 2008، اندلعت حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا، إثر خلافات حول منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
وأعلنت موسكو على إثرها الاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين أعلنتا من طرف واحد انفصالهما عن جورجيا.
وأتمت القوات الروسية انسحابها من الأراضي الجورجية، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، إلا أنها أبقت على وجودها العسكري في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. -

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