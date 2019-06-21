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السيسي يصل استاد القاهرة ويعلن افتتاح بطولة أمم افريقيا

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وصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى استاد القاهرة الدولى لحضور مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق اليوم الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. وقال السيسي في كلمته قبل إنطلاق حفل الافتتاح:" أرحب بكم جميعا، وبالأخوة الأعزاء أبناء قارتنا الإفريقية الغالية، في وطنهم الثاني مصر متمنيًا لكم التوفيق".

وأضاف:"على بركة الله افتتاح كأس الأمم الإفريقية، البطولة الثانية والثلاثين لكرة القدم".

ويتواجد المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الأولى لأمم إفريقيا التى تضم إلى جانبه كل من الكونغو وأوغندا وزيمبابوى، وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا بداية من اليوم الجمعة حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية.


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