  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر لمباراة مصر وزيمبابوى بافتتاح امم افريقيا

وزير الأوقاف

المساجد لـ"الله" أم لـ"تقليب" الجيوب

الافتاء

الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط

أرشيفية

تحركات برلمانية لزيادة معاش الأطباء لـ3 آلاف جنيه

طلاق

«أنت طالق».. كلمة تدمر ملايين الأسر

أرشيفية

لهذا السبب.. «الإجراءات الجنائية» مؤجل لدور الانعقاد القادم

غزة

ارتفاع مصابي التظاهرات في فلسطين لـ79 شخصًا

تعذيب

تفاصيل 96 ساعة "تعذيب بشع" بعد ممارسة الجنس مع الضحية

السعودية

السعودية ترد على تحذيرات أمريكية

السيسي

السيسي يصل استاد القاهرة ويعلن افتتاح بطولة أمم افريقيا

ارتفاع مصابي التظاهرات في فلسطين لـ79 شخصًا

عرب وعالم

غزة
غزة

وكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 23 شخصا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

#

ارتفاع معدل البطالة في اليابان بـ2.5 بالمائة

#

البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع تضخم فبراير

#

فلسطين تشارك لأول مرة في مؤتمر «ميونخ» للأمن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن إصابة 79 متظاهرًا، بجراح مختلفة، من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، " أصيب 79 مواطنًا بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع".

وفي بيان سابق، قالت الوزارة، إن مسعفًا أصيب برصاص مطاطي، خلال أداء عمله، شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تغير عاجل فى تشكيل منتخب مصر
» روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية في مصر
» ضبط إمام مسجد يمارس الجنس مع زوجة جاره
» «إيتو»: أتمنى تأهل مصر والكاميرون إلى نهائي «كان 2019»
» خادمة فلبينية تسرق 5 كيلو ذهب من شقة راقصة مشهورة
» إسرائيل تساند المنتخب المصرى في البطولة الإفريقية
» بتر ساق مسن سقط من أحد القطارات بكفر الدوار
» رسالة مهمة من ليفربول لـ "صلاح"
» بائع أنابيب ينهي حياة مُعلم لاعتراضه علي السعر
» «الكاميرون» ينهي إضرابه ويخوض كان 2019
» حريق يلتهم محلاً تجاريًا بالغربية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي