  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:59 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر لمباراة مصر وزيمبابوى بافتتاح امم افريقيا

وزير الأوقاف

المساجد لـ"الله" أم لـ"تقليب" الجيوب

الافتاء

الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط

أرشيفية

تحركات برلمانية لزيادة معاش الأطباء لـ3 آلاف جنيه

طلاق

«أنت طالق».. كلمة تدمر ملايين الأسر

أرشيفية

لهذا السبب.. «الإجراءات الجنائية» مؤجل لدور الانعقاد القادم

غزة

ارتفاع مصابي التظاهرات في فلسطين لـ79 شخصًا

تعذيب

تفاصيل 96 ساعة "تعذيب بشع" بعد ممارسة الجنس مع الضحية

السعودية

السعودية ترد على تحذيرات أمريكية

السيسي

السيسي يصل استاد القاهرة ويعلن افتتاح بطولة أمم افريقيا

بائع أنابيب ينهي حياة مُعلم لاعتراضه علي السعر

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

مصريان يحتلان مراكز متقدمة بين هدافي الأمم الأفريقية

#

نتنياهو يستفز متابعيه برد ساخر من هجوم قواته على سوريا

#

4 دولة عربية لم تدين الهجوم الجوي علي السعودية

#

"القاتل الصامت" ينهي حياة خبيرة تجميل الفنانات

الاجهزة الامنية

الإسكندرية

مصرع معلم

بائع أنابيب

لقي مُعلم مصرعه، اليوم الجمعة، على يد جاره، "بائع أنابيب" بعد أن سدد له طعنة نافذة في الصدر، بسلاح أبيض، عقب نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة المندرة قبلي، شرق الإسكندرية، بسبب اعتراض الأخير على أسعار أسطوانات البوتاجاز.

وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزة يفيد بوقوع مشاجرة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان إلى موقع الحادث، وأثبت الفحص نشوب مشاجرة بين كلٍّ من "ماهر. أ"، 32 عامًا، بائع أنابيب، وجاره "إبراهيم. ع"، 55 عامًا، " مُعلم"، "توفي".

وكشفت التحقيقات قيام المدرس بتقديم شكوى ضد العامل لاتجاره في أسطوانات البوتاجاز وبيعها بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار الرسمية المحددة من الدولة.

وعلم البائع بالشكوى وسدد للمدرس طعنة نافذة بالصدر خلال المشاجرة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى مستشفى شرق المدينة.

وأخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى شرق المدينة "تم النقل"، وأمرت النيابة العامة بحبس العامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث واستدعاء شهود العيان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تغير عاجل فى تشكيل منتخب مصر
» روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية في مصر
» ضبط إمام مسجد يمارس الجنس مع زوجة جاره
» «إيتو»: أتمنى تأهل مصر والكاميرون إلى نهائي «كان 2019»
» خادمة فلبينية تسرق 5 كيلو ذهب من شقة راقصة مشهورة
» إسرائيل تساند المنتخب المصرى في البطولة الإفريقية
» بتر ساق مسن سقط من أحد القطارات بكفر الدوار
» رسالة مهمة من ليفربول لـ "صلاح"
» بائع أنابيب ينهي حياة مُعلم لاعتراضه علي السعر
» «الكاميرون» ينهي إضرابه ويخوض كان 2019
» حريق يلتهم محلاً تجاريًا بالغربية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي