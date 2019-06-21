» حريق يلتهم محلاً تجاريًا بالغربية

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اندلاع حريق

الغربية

الحماية المدنية

محل تجارى

تمكنت قوات الحماية المدنيه بالغربية اليوم، من السيطرة على حريق هائل بمحل تجاري بشارع حسان بن ثابت بطنطا إثر ماس كهربائي وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق دون وقوع أى ضحايا أو مصابين.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحلات بشارع حسان بن ثابت التابع لدائرة قسم ثان طنطا.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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