فرق الخيالة تحيط باستاد القاهرة قبل انطلاق البطولة

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متابعات- مصطفى صابر

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شهد محيط استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، انتشار فرق الخيالة التابعة لمديرية أمن القاهرة، لتأمين بطولة أمم إفريقيا 2019 حيث تنطلق بعد ساعات فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بلقاء منتخبى مصر وزيمبابوى.

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة بمحيط الإستاد التي تقام فيه مباراة الافتتاح مباريات أمم إفريقيا 2019 والشوارع المؤدية إليه، كما تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الاستاذ بسهولة ويسر وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية بخاصة الأثرية، في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تقام بين 21 يونيو و19 يوليو. وتأهل 24 فريقًا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخ المونديال الأفريقي بعد زيادة عددها مؤخرا، إذ كانت المنافسات السابقة تقام بمشاركة 16 منتخبًا فقط..


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