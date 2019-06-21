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ضبط إمام مسجد يمارس الجنس مع زوجة جاره

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ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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إمام مسجد

المغرب،

النيابة العامة

ممارسة الجنس

زوجة جارة

شك رجل في علاقة بين زوجة ابنه، ورجل، تتمثل في الخيانة الزوجية، مع جارهم إمام المسجد، وأبلغ الشرطة التي تعقبت البلاغ وألقت القبض عليهما.

وأمرت النيابة العامة، بالمغرب بإيداع شاب في العشرينات من عمره وامرأة متزوجة رهن الاعتقال بالسجن المحلي بوصنصار، ومتابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية والفساد، بعد تقديمهما لوكيل الملك.

وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تزنيت قد فتحت، قبل أيام، تحقيقا معمقا بشأن شكاية توصلت من طرف أحد الأشخاص المنحدرين من جماعة الركادة أولاد جرار، اتهم فيها زوجة ابنه بالخيانة الزوجية رفقة أحد الأشخاص بالمنطقة.

وحسب المعطيات المتوفرة التي نشرتها صحيفة هسبريس، فإن الأبحاث، التي باشرتها العناصر الدركية في النازلة، أسفرت عن ضبط صور ومقاطع فيديو توثق لعلاقات جنسية بين المتهمين، إلى جانب تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية بينهما.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المتهمة كانت تستغل غياب زوجها عن البيت، بسبب عمله بإحدى المدن الداخلية، لإقامة علاقات جنسية غير شرعية رفقة خليلها الساكن بنفس الدوار بمنطقة إغرملولن أولاد جرار؛ وهو الأمر الذي دفع والد الزوج إلى تقديم شكاية في الموضوع.

وأفادت المعلومات، نفسها بأن الموقوف مزداد سنة 1991 وينحدر من الجماعة الترابية الركادة عمالة تزنيت ويشتغل إمامًا بأحد مساجد المنطقة، فيما تتحدر الموقوفة من إقليم سيدي إفني وهي أم لطفلين ومزدادة سنة 1992.


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