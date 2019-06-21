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خادمة فلبينية تسرق 5 كيلو ذهب من شقة راقصة مشهورة

قضايا وحوادث

ذهب (أرشيفية)
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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النيابة العامة

مصر القديمة

فيفي عبدة

التحقيق مع خادمة

سرقة 5 كيلو ذهب

تباشر نيابة مصر القديمة، التحقيق في واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة الفنانة فيفي عبده من شقتها بمصر القديمة.

أمرت نيابة مصر القديمة، بضبط خادمة فلبينية متهمة بسرقة 5 كيلو ذهب من شقة الراقصة فيفى عبده، والكائنة بدائرة القسم.

وطلبت النيابة من المباحث تحريات الواقعة، والاستعلام عن أماكن اختباء الخادمة، بعد سماع أقوال الراقصة.

واتهمت الفنانة فيفي عبده، في التحقيقات خادمتها الفلبينية بسرقة 5 كيلو مشغولات ذهبية من شقتها، وسلمت النيابة الأوراق الخاصة بتحقيق الشخصية للخادمة وأبلغت بمواصفاتها.


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