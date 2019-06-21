» «الكاميرون» ينهي إضرابه ويخوض كان 2019

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الكاميرون
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افريقيا

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كان.

2019

أصدر نجوم منتخب الكاميرون بياناً رسمياً  أعلنوا فيه إنهاء الاضراب والسفر إلى مصر للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وجاء بيان نجوم منتخب الكاميرون، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الكاميرونية كالتالي، "لقد قررنا وضع حد لجميع المفاوضات المتعلقة بمكافآتنا، سنأخذ الطريق إلى مصر اليوم،  نريد أن نطمئن الشعب الكاميروني إلى أننا سنذهب إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 بتصميم على تقديم أفضل ما لدينا وجعل كرة القدم الكاميرونية تتألق، سنكرس أنفسنا فقط لواجبنا وحصد اللقب، من الواضح أن العديد من الأشياء يجب أن تتغير وهذا هو السبب في أننا اتخذنا موقفًا قويًا في الأيام الأخيرة، شكرا لكم علي دعمكم المستمر".

وكشفت الإذاعة الوطنية في الكاميرون أن قادة المنتخب أعلنوا استعداد اللاعبين للسفر إلى مصر وفض الاضراب بعدما تم التوصل لإتفاق مع الحكومة والاتحاد الكاميروني لكرة القدم على حل أزمة المستحقات المالية.

وأضافت الإذاعة الكاميرونية، أن إتحاد الكرة وعد كل لاعب بمكافأة قدرها 7.500 يورو حال التأهل لدور الـ 16 في بطولة كأس الامم الافريقية، بجانب منح كل لاعب مبلغ 30 ألف يورو، وهي منحة خاصة بالتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2019.

وحجز منتخب الكاميرون مقعده فى النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حل ثانياً فى المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، خلف المغرب صاحب الصدارة.

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