» «الجبلاية» تكشف مفاجأة بشأن قميص «حجازي»

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امم افريقيا

حجازي

أبدى لاعبي المنتخب الوطني رضاهم التام عن تصميم قميص الفراعنة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حسبما كشف حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال زاهر في تصريحات تلفزيونية: " اللاعبين أعربوا عن رضاهم بقميص المنتخب الجديد، رغم الهجوم الكبير وحملة الإنتقادات ضد تصميم القميص وقت الكشف عنه".

وأضاف مدير التسويق بالجبلاية: "واجهتنا أزمة واحدة فقط وهي توفير مقاس مناسب لأحمد حجازي، لكن تم حلها خلال 24 ساعة".

وأشار حمادة زاهر إلى أنه سيتم اصدار تصميم جديد لمنتخب مصر بعد أمم إفريقيا وسيستمر حتى كأس العالم 2022".

واختتم زاهر، أن الشركة المصممة لقميص منتخب مصر، واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال وكانت شريك أساسي خلال إنجازات المنتخب بالفترة بين 2006 وحتى 2010.

ويواجه منتخب مصر نظيره الزيمبابوي في العاشرة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019.


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