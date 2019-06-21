» «إنفانتينو» يصل القاهرة لحضور افتتاح كان «2019»

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إنفانتينو
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«إنفانتينو» يحضر افتتاح أمم إفريقيا 2019

المصريون

إنفانتينو

وصل منذ قليل السويسري جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى مطار القاهرة استعدادًا لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، اليوم الجمعة في ستاد القاهرة.

وتلقى إنفانتينو دعوة من الاتحاد الإفريقي "كاف"، لحضور حفل افتتاح النسخة 32 من مسابقة كأس الأمم ، وينطلق الحفل في الثامنة مساءً.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره زيمبابوي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

ومن المنتظر حضور رؤساء ووزراء الدول المشاركة بجانب رؤساء الاتحادات الأهلية وأعضاء اللجنتين التنفيذيتين بالاتحاد الأفريقى والدولى للعبة، موضحا أن الإستقبال سيكون حافلا ويليق بمصر وكذلك بالحضور.

 

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