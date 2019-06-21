محافظة القاهرة توفر 100 أوتوبيس من "مواصلات مصر" لنقل الجماهير (صور)

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تنفيذا لتوجيهات محافظة القاهرة اللواء خالد عبدالعال وفي إطار السعي لتوفير وسائل مواصلات اكثر راحة وآمان للمشجعين في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تبدأ أولى مبارياتها اليوم بين مصر وزيمبابوي في تمام العاشرة مساءً ، دفعت شركة مواصلات مصر بـ 100 أوتوبيس وميني باص من شبكة مركباتها لخدمة مشجعي البطولة الإفريقية .

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة عن توحيد قيمة التذكرة على جميع الخطوط خلال أيام المباريات بقيمة تصل إلى 5 جنيهات بهدف نقل المشجعين من أي مكان في القاهرة والجيزة وصولا إلى أماكن المباريات في استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر تحت شعار "شجع مصر مع مواصلات مصر" وذلك خلال أيام مباريات مصر .

 كما خصصت الشركة شبكة مركباتها لخدمة المشجعين من خلال ربطها بمحطات مترو الانفاق في محيط استاد القاهرة لنقل المشجعين إلى أماكن الدخول المخصصة للمشجعين ، كما تقوم الشركة بتوفير أتوبيساتها لنقل أكثر من 50 ألف مشجع بعد إنتهاء المبارة اليوم إلى أماكن متفرقة في القاهرة والجيزة .

من جانب آخر أعلنت مواصلات مصر عن طرح تطبيقها الإلكتروني الجديد والذي يسمح للمشجعين بمعرفة مواعيد انطلاق وخطوط سير المركبات ويمكن تنزيله لهواتف الاندرويد من Google Play ولهواتف ابل من خلال Apple Stores   .

يذكر أن مواصلات مصر أول شركة في المنطقة تتعاقد مع شركة جوجل العالمية لنقل تحركات شبكة مركباتها (الأتوبيس الكبير والميني باص) عبر تطبيق Google Maps الموجود على كل الهواتف الذكية العاملة بنظام الاندرويد و IOS .





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