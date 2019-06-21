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وزارة الأثار: المتحف المصرى الكبير يستقبل 155 قطعة أثرية

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استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية عدد 155 قطعة أثرية من اهمها المظلة الخاصة بالملك توت عنخ آمون، تحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وأوضح الطيب عباس، مدير الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أن مظلة الملك توت عنخ أمون هي أخر قطعة أثرية يتم نقلها ضمن المشروع المصري الياباني المشترك لنقل عدد 72 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير بدعم من مؤسسة الجايكا .

و أضاف عباس، أن من ضمن القطع التي وصلت إلى المتحف المصري الكبير تمثال للملك امنمحات الثالث ومجموعة من القطع الآثرية التي ترجع لعصر الاسكندر الاكبر و الملوك بطليموس الأول والثاني.

 


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