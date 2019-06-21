الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط
بث مباشر لمباراة مصر وزيمبابوى بافتتاح امم افريقيا
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شاهد.. «حكيم» يشعل حماس الجماهير قبل افتتاح كان «2019»
إصابة 39 متظاهرًا فلسطينيًا شرقي غزة
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المجلس العسكري السوداني: لم نكن ننوي فض الاعتصام
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