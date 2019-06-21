الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط

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تحدث الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن حكم مشاهدة مباراة كرة القدم.

وقال عاشور: "دي الأمة كلها بتتفرج على كرة القدم، وهي حلال، ومن المباحات، وبترفه عن نفسك، بشرط ألا تجعلك تخل بواجب من الواجبات أو تعطلك عن الصلاة أو العمل".

وشدد عاشور على أن من يترك الصلاة أو عمله من أجل أن يشاهد كرة القدم يأثم شرعا.


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